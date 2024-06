O Benfica renovou o contrato com Guilherme Peixoto, jovem defesa de 18 anos que está há seis anos no Seixal.

«Estou muito feliz por ter renovado, sei que o clube que me está a passar um sinal de confiança. Tenho de corresponder dentro de campo e vou trabalhar todos os dias para ser melhor do que no dia anterior», disse, à BTV.

Esta época, o lateral-direito somou 27 jogos pelos juniores do Benfica.