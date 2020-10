André Almeida lesionou-se de forma grave no passado fim de semana, no jogo frente ao Rio Ave, e soube-se depois que vai ser baixa nas águias durante vários meses.

Nesta quarta-feira, na antevisão ao jogo com o Lech Poznan, Jorge Jesus deixou rasgados elogios àquele que é um dos capitães de equipa, enaltecendo as qualidades que assume apreciar bastante.

«O André Almeida não é só um jogador com muitos anos no Benfica, mas é também um dos capitães. Pode não parecer muito virtuoso, mas tem muita qualidade tática. Eu gosto muito de ter jogadores com as características dele e não é por acaso que está aqui. Começou comigo, mas é muito melhor jogador do que quando eu saí do Benfica», começou por dizer, numa mensagem de força para o jogador.

O técnico confirmou ainda que deverá ser Gilberto o titular na lateral-direita na defesa encarnada na partida diante do Lech Poznan, em jogo da Liga Europa.

«Se não acontecer nada de extraordinário, joga o Gilberto», assegurou.

De resto, o técnico deixou antever que não fará muitas mudanças na equipa, uma vez que estamos ainda na fase inicial da temporada e ainda não há muito cansaço acumulado.

«Ainda não estamos com fadiga acumulada, por isso, as alterações que possa vir a fazer não serão justificadas com fadiga em relação ao último jogo ou aos jogos que aí vêm», concluiu.