João Mário, médio do Benfica, em entrevista à flash interview da Sport TV, após a vitória frente ao Casa Pia, por 1-0, na 26.ª jornada da liga portuguesa.

[Análise ao jogo] «Vitória justa. fomos a equipa que sempre procurou sempre mais. Tentámos ser mais objetivos na primeira parte, mas quase que queríamos entrar com a bola dentro da baliza. Devíamos ter explorado mais a meia distância e a largura. Ao intervalo o mister explicou-nos isso. Acho que a segunda parte foi toda nossa e era só uma questão de tempo até ao nosso golo.»

[Pausas da seleção] «As pausas servem para isso. agora é descansar. Tivemos um mês exigente com muitos jogos e estamos em todas as todas as competições e queremos vencer todas.»

[Palavras de Kökçü] «Não me cabe a mim falar. Orkun é um jovem, um grande ativo do clube e um grande jogador.Todos cometemos erros, mas seguimos juntos.»