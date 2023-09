João Neves esteve ao lado de Roger Schmidt para fazer a antevisão ao jogo do Benfica com o Salzburgo e começou por deixar vários elogios à equipa austríaca, adversária dos encarnados na primeira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.

«Vai ser um jogo muito difícil, são uma equipa muito jovem, muito intensa e com muita qualidade, mas nós não somos o contrário e vamos dar o nosso melhor», disse o médio de 18 anos.

Neves assegurou que o grupo encarnado «está muito confiante» e assumiu que tem o sonho de conquistar a Champions pelo Benfica, ainda que tenha sido cauteloso.

«Sim, mas para conquistar esta competição temos de pensar jogo após jogo. Amanhã [quarta-feira] é o primeiro e vamos fazer o melhor. O objetivo do Benfica é fazer o melhor a cada jogo para chegar mais longe na competição», sublinhou.

O internacional sub-21 português, que tem feito parceria no meio-campo com Orkun Kökcü, abordou ainda o papel de «todo o terreno» que Schmidt lhe atribuiu esta temporada e analisou a competitividade do plantel.

«Jogando com o Kökcü, o Tino ou o Chiquinho... São grandes jogadores, temos de nos completar, tenho de saber com quem jogo e as características do meu companheiro. Tal como eu me adapto, quem joga comigo também tem de se adaptar à minha maneira de jogar», afirmou.

«A competição é muito boa, somos quatro médios-centro com muita qualidade e é assim que se cresce e aprende. Gosto muito deles como pessoas e jogadores. É com grandes jogadores que vou evoluir», finalizou.

O Benfica joga com o Salzburgo esta quarta-feira, no Estádio da Luz, a partir das 20h00, na ronda inaugural do Grupo D, onde também estão Real Sociedad e Inter de Milão.