Golos precisam-se.

O Benfica entra em campo esta quarta-feira frente ao Sp. Covilhã, em jogo da terceira e última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, a saber que precisa de vencer pelo menos por três golos de diferença.

Na conferência de imprensa antes do jogo, o técnico dos encarnados, Jorge Jesus, assumiu que a equipa vai jogar no limite ofensivo.

Não vai ser fácil, mas acreditamos que temos criatividade ofensiva para desbloquear a defesa do Covilhã. É um objetivo de todas as equipas estar na final-four e nós também queremos e vamos fazer por isso. Mas sabemos que não vai ser fácil, sabemos que vamos ter de jogar no limite algumas vezes», começou por dizer.

«O Covilhã já está eliminado, por isso já não tem qualquer objetivo. Vamos encontrar uma equipa a defender muito, não se vai preocupar muito com pontos, vão estar sempre serenos, para eles é igual. Mesmo a perder, os jogadores vão estar serenos», continuou.

Jorge Jesus deixou no ar a possibilidade de utilizar apenas dois defesas-centrais, até porque Otamendi e Vertonghen estão carregados fisicamente.

«O jogo de amanhã implica assumirmos uma estrutura tática defensiva de risco. É diferente jogar com uma linha de três ou uma linha de quatro. O Otamendi e o Vertonghen têm jogado sempre e esses dois jogadores deixam-me intranquilos porque não sei se vale a pena arriscar a tua atualização», confessou, ele que mais à frente revelou mesmo que o argentino não vai ser opção.

«Sobra-nos o Ferro, o Morato e o menino, o Tomás [Araújo]. Se tivermos de ir para o risco total, vamos. Os jogadores do Benfica sentem-se bem assim», concluiu.