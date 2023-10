Muitas dúvidas em relação ao onze que Roger Schmidt vai eleger para o jogo crucial do Benfica frente à Real Sociedad que a TVI vai transmitir esta terça-feira a partir das 20h00, a começar por Di María que, depois da lesão contraída no jogo frente ao Inter, voltou a treinar na véspera deste jogo.

Acompanhe aqui o Benfica-Real Sociedad AO VIVO

O treinador alemão não foi claro, na conferência de imprensa de antevisão deste jogo, dizendo, por um lado, que não ia correr «riscos», mas, por outro, também salientou a «importância» da partida e fez várias referências ao banco.

Dúvidas também no lado esquerdo da defesa, já que o treinador coloca Bernat e Jurásek em plano de igualdade, mas até pode voltar a ser Aursnes a fazer a posição.

Alexander Bah e Kokçu também recuperaram de problemas físicos e devem ir mesmo a jogo, tal como António Silva que, depois da expulsão diante do Salzburgo, cumpriu castigo no jogo com o Inter.

Confira o onze provável do Benfica na galeria associada