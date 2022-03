Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações à CNN Portugal, depois da vitória sobre o Ajax (1-0), em Amesterdão, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões:

[Aliviado, esta vitória tirou-lhe um peso de cima?]

- Não, não senti nenhum peso, sabíamos desde o inicio que íamos jogar contra uma equipa que é boa. Quando abordámos o jogo e quando saiu o sorteio, quando olhamos para equipa do Ajax, sabíamos que íamos ter uma tarefa muito difícil, mas nunca deixámos de acreditar. Tivemos dois jogos difíceis, foi difícil na Luz, com uma segunda parte melhor do que a primeira, aqui também, o Ajax é uma das equipas da europa com mais qualidade no seu processo ofensivo, com muita qualidade com bola. Nós não conseguimos fazer o jogo que pretendíamos, mas não dá de uma maneira, tem de dar de outra. Não conseguimos ter bola, soubemos que teríamos de defender com coragem, com rigor, depois numa transição ou numa bola parada podíamos ter uma ocasião como veio a acontecer. Não posso deixar de dar uma palavra de gratidão aos nossos adeptos que nos apoiaram aqui neste estádio, aos que nos foram esperar junto no hotel e a todos aqueles que, não estando cá, também contribuíram com o seu apoio.

[É uma vitória que pode salvar a temporada?]

- Temos consciência disso, mas não decide. O objetivo principal de uma equipa como o Benfica é a conquista da liga portuguesa, estamos numa posição em que não dependemos só de nós para o conseguir. Estes jogadores, com a equipa técnica anterior, conseguiram passar à fase a eliminar desta competição, agora coube-nos a nós dar continuidade ao sonho dos adeptos do Benfica e de todos nós. Agora é esperar pelo sorteio da próxima sexta-feira.

[Este triunfo serve para apaziguar algumas vozes criticas?]

- Nós não nos podemos deixar embandeirar em arco. Temos consciência do feito que fizemos agora, que significado é que isto tem na história do clube, mas no domingo temos um jogo importante frente ao Estoril e temos de dar resposta. A exigência dos adeptos é essa, é que a equipa jogue bem e, quando não consegue ganhar, que tenha uma atitude condizente com os pergaminhos do clube, como aconteceu contra o Vizela. Portanto, dizer que estamos satisfeitos com a passagem à próxima eliminatória, mas sabendo que no domingo temos já um jogo difícil e temos de dar resposta.