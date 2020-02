Já o tinha feito, mas Bruno Lage voltou a garantir esta quarta-feira que não vai abdicar de lutar por nenhuma competição para priorizar a luta pelo campeonato, neste momento equilibradíssima com o FC Porto.

Na conferência de imprensa ao jogo com o Shakhtar Donetsk, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, o técnico dos encarnados afirmou que nunca geriu os jogadores a pensar nas diferentes provas.

«A preferência é o jogo seguinte. Aquilo que posso dizer é que todos os que subiram ao relvado poderão jogar. Amanhã [quinta-feira] de manhã ainda teremos respostas melhores sobre as condições dos jogadores e depois escolhemos o melhor onze para cada momento», começou por dizer.

«Não abdico de nada, nunca abdiquei de nenhuma competição nem fiz gestão de nada. Temos o caso do Gabriel, um jogador com uma lesão rara e que não está entre nós. Para que é que hei de poupar se amanhã podem não estar disponíveis?», questionou.

Lage foi depois questionado se o presidente das águias, Luís Filipe Vieira, lhe tinha pedido a Liga Europa e voltou a defender a mesma mentalidade: jogo a jogo.

«O presidente também me diz sempre para ganhar o próximo jogo. O que me diz em particular fica só entre nós», atirou.