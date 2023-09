Fredrik Aursnes e Alexander Bah chegaram à marca redonda dos 50 jogos pelo Benfica, na última vitória sobre o Portimonense (3-1), motivo para uma entrevista dos dois jogadores às plataformas do clube, a apenas dois do clássico com o FC Porto no Estádio da Luz.

«É um sentimento muito bom, obviamente. Sinto-me orgulhoso sempre que visto esta camisola. É realmente um clube muito bom para se estar e todo o clube, os jogadores, a equipa técnica e os treinadores têm sido muito bons para comigo desde que aqui cheguei. Tem sido um bom percurso até agora», começou por destacar Aursnes.

O jogador norueguês tem-se destacado na equipa de Roger Schmidt pela polivalência, atuando nos últimos jogos como lateral esquerdo. «Não sei bem porquê, mas sim, gosto de jogar em diferentes posições e tenho uma mente aberta, penso eu, para qualquer uma delas. Tento encontrar uma certa felicidade em todas as posições, o que torna mais fácil jogar bem em diferentes posições, então talvez essa seja uma das razões», comentou.

Aursnes conta ainda que no Benfica tem jogado o «melhor futebol» da sua carreira e aborda, desde já, o clássico com o FC Porto. «Sem dúvida que é um jogo muito importante. Tentamos fazer as mesmas coisas antes de cada jogo, tentamos analisar o adversário e preparar-nos da melhor forma», referiu ainda.

Alexander Bah: «Espero um estádio da Luz a fervilhar»

Alexander Bah, por seu lado, manifestou-se «orgulhoso» e «honrado» com a marca da meia centena de jogos. «Significa tudo para mim porque quando comecei a jogar futebol nunca pensei que ia jogar num clube como o Benfica. Portanto, ter feito os 50 jogos deixa-me muito orgulhoso e sinto-me muito honrado por vestir esta camisola, por isso, estou muito feliz», destacou.

Uma sequência de 50 jogos que ficou fechada, na última jornada, com um golo na vitória sobre o Portimonense (3-1). «Não marquei muitos golos, por isso, sempre que o faço, a sensação é… difícil de descrever. Desfrutei bastante e, claro, estou feliz pelo golo e ainda mais pela vitória. Foi uma boa forma de celebrar o 50.º jogo», acrescentou.

Quanto ao clássico da próxima sexta-feira, o lateral dinamarquês espera um Estádio da Luz a ferver. «Espero que seja um jogo muito bem disputado e espero que o estádio fervilhe, como se diz em dinamarquês. Sei que os adeptos estão prontos, têm estado prontos de todas as vezes que estamos juntos, por isso, também temos de estar prontos. E tenho a certeza de que vamos estar», referiu ainda.