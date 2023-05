Roger Schmidt conquistou o primeiro título de campeão português e aumentou o número de nacionalidades de treinadores que conseguiram vencer a I Liga.

São, agora, 13 as nacionalidades representadas pelos treinadores campeões. Schmidt é o primeiro alemão a ganhar o campeonato português. já conquistado por portugueses, húngaros, ingleses, brasileiros, romenos, jugoslavos, um sueco, um chileno, um uruguaio, um italiano, um austríaco, um neerlandês e agora um germânico.

Para além disso, Roger Schmidt rompe com uma enorme série de vitórias de treinadores portugueses. Há 17 temporadas que um estrangeiro não vencia a Liga. O último tinha sido Co Adriaanse com o FC Porto.

De resto, no século XXI, Roger Schmidt é apenas o quarto treinador estrangeiro a conquistar o título. Laszlo Boloni, Giovanni Trapattoni e o já mencionado Adriaanse foram os outros.

O recordista é o brasileiro Otto Glória com cinco campeonatos.

Refira-se que dos 89 campeonatos, 50 deles foram vencidos por treinadores estrangeiros.

Treinadores campeões nacionais de Portugal:

24 portugueses (39 títulos):

Sérgio Conceição (3); Jorge Jesus (3); Jesualdo Ferreira (3); Artur Jorge (3); Rui Vitória (2); António Oliveira (2); Cândido de Oliveira (2); José Maria Pedroto (2); José Mourinho (2); Toni (2); Vítor Pereira (2), , Ruben Amorim, Bruno Lage, André Villas-Boas, Augusto Inácio, Augusto Silva, Fernando Mendes, Fernando Santos, Fernando Vaz, Jaime Pacheco, Juca, Mário Lino, Mário Wilson, Tavares da Silva.

7 húngaros (15 títulos):

Béla Guttmann (3); Janos Biri (3); Josef Szabo (3); Lipo Herczka (3); Lajos Baroti; Lajos Czeizler; e Mihaly Siska.

7 ingleses (13 títulos):

Jimmy Hagan (3); Randolph Galloway (3); Bobby Robson (2); John Mortimore (2); Malcolm Allison; Robert Kelly; e Ted Smith.

3 brasileiros (8 títulos):

Otto Glória (5); Carlos Alberto Silva (2); e Dorival Yustrich.

2 romenos (2 títulos):

Elek Schwartz; e Laszlo Bölöni.

2 jugoslavos (2 títulos):

Milorad Pavic; e Tomislav Ivic.

1 sueco (3 títulos):

Sven-Goran Eriksson (3).

1 chileno (2 títulos):

Fernando Riera (2).

1 austríaco:

François Gutkas.

1 uruguaio:

Enrique Fernandez.

1 italiano:

Giovanni Trapattoni.

1 neerlandês:

Co Adriaanse.

1 alemão:

Roger Schmidt.