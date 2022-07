O Benfica anunciou esta segunda-feira a contratação de António Simão Muanza, médio angolano de 18 anos, ao Estrela da Amadora, com o intuito de reforçar a equipa B.

O jovem jogador já esteve no Seixal e deixou as suas primeiras impressões em declarações às plataformas do clube. «É uma casa onde já joguei [quando alinhava pelo Estrela da Amadora] e estou aqui para mostrar a minha qualidade. Jogar na equipa A é o meu sonho, agora vou dar o meu melhor», destacou.