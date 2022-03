Nélson Veríssimo convocou 22 jogadores para a visita do Benfica a Braga, no jogo que marca o arranque da 28.ª jornada da Liga.



Na convocatória nota para as presenças de Otamendi e de Darwin, jogadores que estiveram ao serviço das respetivas seleções e que chegaram na véspera do encontro. De resto, o técnico das águias já tinham revelado que o duo estaria disponível para a partida inaugural desta ronda.



Seferovic, recuperado de lesão, também faz parte dos eleitos do treinador encarnado dois meses e meio depois. Em sentido contrário, Svilar, Henrique Araújo, Taarabt, Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho, estes dois últimos lesionados de longa data, ficam de fora das opções.



O Sp. Braga-Benfica está marcado para as 20h15, desta sexta-feira.



Os convocados do Benfica:

Guarda-redes: Odysseas e Helton;

Defesas: Valentino, Gilberto, Morato, Vertonghen, André Almeida, Otamendi e Grimaldo;

Médios: Meïte, Nemanja, Everton, Paulo Bernardo, Weigl, Rafa, João Mário, Diogo Gonçalves e Gil Dias;

Avançados: Gonçalo Ramos, Yaremchuk, Seferovic e Darwin.