Bruno Lage fala em «cautelas máximas» para a receção ao Desportivo das Aves marcada para esta sexta-feira. Apesar do adversário ocupar o último lugar da classificação, o treinador considera que a recente mudança de treinador, com a chegada de Nuno Manta Santos, e a extrema necessidade de pontuar, podem empolgar a equipa da Vila das Aves na Luz.

«A alteração do treinador é muito recente, é um facto que venceu o Sp. Braga e, na minha opinião, fez um jogo ainda melhor em Setúbal, apesar de ter perdido. Por isso, acredito que seja uma equipa que esteja em evolução e, por isso, cautelas máximas», começou por destacar na antevisão do jogo da 16.ª jornada.

O treinador considera que a sua equipa terá de jogar sempre focada, sem negligenciar o adversário. «Da nossa parte, temos de fazer um grande jogo, conquistar os três pontos e depois sentir que do outro lado está uma equipa determinada e a lutar pela vida. Está em contagem decrescente para pontos, está perto de começar a segunda volta e estão numa situação em que têm de conquistar pontos. Como tal, é muito perigoso este tipo de situações. Temos de estar no top. Esse tem de ser o nosso foco, o nosso objetivo e determinação», insistiu.

Uma conferência de imprensa em que o treinador também comentou o aniversário do primeiro ano à frente da equipa principal. «Antes de mais, uma intensidade tremenda, não só este ano, mas o ano e meio com aquilo que foi feito na equipa B e na equipa A. Aquilo que valorizamos mais é olhar para as pessoas, é o sinal mais forte que o Benfica tem. O Benfica são as pessoas, fazem parte do que é o progresso e a evolução do Benfica», comentou.

O treinador destaca ainda o acentuado crescimento do clube desde que voltou ao Seixal. «Neste regresso, reparar que as pessoas se mantêm, ver mais cabelos brancos na casa. Começamos todos jovens, mas neste momento já temos cabelos brancos e ver que os projetos são sólidos. O Caixa Campus, o nosso centro de estágios, a Benfica TV e agora a Benfica Play. O mais importante é isso, é entender que o Benfica todo é uma estrutura, uma família muito sólida e com enorme margem de progressão», destacou ainda.