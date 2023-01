Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa do estádio Municipal de Arouca, após a vitória por 3-0, em jogo da 18.ª jornada da Liga:



«Mostrámos qualidade, bom futebol e uma mentalidade muito boa. Os jogadores estiveram muito focados desde início, controlaram o jogo e não deram oportunidades ao adversário. Marcámos nos momentos certos e com golos bonitos. Isso mostra crescimento da equipa contra uma equipa que defende baixo. Neste tipo de jogos é preciso paciência. Além disso, estas equipas tentam sempre sair em contra-ataque e a equipa tem de estar equilibrado. Foi o que fizemos.



Fizemos um jogo muito bom. Sei que todas as equipas estão sempre muito motivadas para jogar contra o Benfica. O Arouca está muito bem esta época, mas hoje merecemos ganhar. Estou orgulhoso dos jogadores.»



[Pondera mudar de sistema depois da saída do Enzo]:



«Não. Acreditamos muito em nós. Alguns treinadores gostam de mudar o sistema, mas eu prefiro ter uma ideia clara de jogo. Há alguns tópicos que quero que a equipa tenha com e sem bola. Acho que não temos de mudar o nosso sistema. Temos todos os jogadores que são necessários para jogar assim. Hoje viu-se isso. Podemos mudar as posições de alguns jogadores e ter diferentes armas. Hoje o Neres e o Guedes jogaram na frente. Queríamos ter mais velocidade e jogadores fortes em espaços pequenos. Acho que mostrámos isso em muitos jogos. Apesar de os adversários saberem como jogamos, somos capazes de impor o nosso jogo a maior parte do tempo.»