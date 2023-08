Angel Di María recorreu às redes sociais para dar conta do estado de espirito da equipa depois da derrota do Benfica diante do Boavista (2-3), no Estádio do Bessa, na jornada inaugural da Liga 2023/24.

«Não foi o início que queríamos. Mas demonstrámos que somos muito fortes. Isto acabou de começar e o campeonato é muito longo. Vamos continuar a trabalhar para regressar às vitórias. Vamos Benfica», escreveu o internacional argentino na conta pessoal do Instagram.