Roger Schmidt, treinador do Benfica, na conferência de imprensa no Estádio do Bessa, após a derrota com o Boavista (3-2), na primeira jornada da Liga:

«[Houve excesso de confiança da equipa?] Não houve excesso de confiança. Temos muita confiança, já jogámos muitos jogos e sabemos que podemos ir a qualquer lado e lutar pela vitória. Mostrámos isso na época passada e esta época. Ter confiança é bom. Não vi excesso de confiança, porque os meus jogadores não foram perfeitos em posse de bola, mas estiveram muito bem a defender juntos. Não vi nenhum excesso de confiança.»