Roger Schmidt, treinador do Benfica, na conferência de imprensa no Estádio do Bessa, após a derrota com o Boavista (3-2), na primeira jornada da Liga:

«[Opinião sobre o jogo] Foi um jogo especial, esperávamos um jogo difícil, o adversário estava muito motivado, sobretudo no inicio, com muitas faltas e não houve muito futebol no campo, mas marcámos. Na segunda parte, tivemos o vermelho no começo e depois foi uma tarefa diferente. Infelizmente, no livre, sofremos o 1-1, tornou tudo mais difícil, mas estou muito feliz pela forma como os meus jogadores reagiram, jogámos muito bem com 10, mostrámos logo a seguir ao cartão vermelho que queríamos ganhar o jogo e criámos ocasiões. O Boavista não teve muitos momentos no ataque, marcámos o segundo golo e parecia que podíamos ganhar este jogo.

Infelizmente, numa bola longa, houve um desentendimento na defesa e tiveram o penálti. Nesse momento, estávamos a lutar pelo terceiro golo para ganhar, estávamos desiludidos com um ponto, mas isto pode acontecer no futebol: um contra-ataque, não estávamos perfeitamente organizados e eles marcaram o terceiro golo.

Estamos desapontados com o resultado, mas não estou desapontado com a exibição, os meus jogadores fizeram tudo. Temos de aceitar hoje, estar desiludidos amanhã e olhar para sábado.

[O que gostou mais e aquilo de que menos gostou da exibição] Depois do vermelho, mostrámos muito boa atitude, acreditámos em nós, jogámos bom futebol, fomos bravos, pressionámos alto, isso é algo que aprecio. Na primeira parte, podíamos fazer melhor em pose, perdemos bolas desnecessárias, não tivemos muita paciência com bola, é algo que poderíamos ter feito melhor, mas o adversário complicou, esteve muito bem e foi agressivo.»