Jorge Jesus, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Portimonense (2-1), no Estádio da Luz, em jogo da 11.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

- O objetivo número um deste jogo eram os três pontos, o Benfica venceu. E venceu com uma das melhores primeiras partes no Estádio da Luz este ano, com muita qualidade. O primeiro golo tem nota artística. O Benfica, na primeira parte, foi muito forte ofensivamente e também defensivamente. Na segunda parte, o Portimonense até teve mais posse de bola, mas fez dois remates à baliza. Um que foi o golo e outro na primeira parte. Não é normal no Estádio da luz uma equipa ter mais posse de bola do que o Benfica, mas o Benfica podia ter feito o 3-0 por várias vezes. Lembro-me de oportunidade do Darwin, do Waldschmidt, do Gilberto.

- O Portimonense teve mais bola, mas não jogou mais. Na parte final do jogo, como o Benfica não está habituado a não ser comandante do jogo, sentiu problemas. O Benfica fez bem, só não fez bem quando recuperava a bola e perdia-a logo a seguir. O Benfica tem jogadores muito rápidos a sair, era uma coisa que no inicio da época fazíamos bem. Hoje não. Defendíamos e perdíamos a bola. Mesmo assim tivemos duas oportunidades flagrantes para matar o jogo.

- Resumindo, o Portimonense teve mais posse de bola do que o Benfica, mas só fez dois remates e um golo, não foi mais do que isso. Não há duvidas de que o Benfica tem mérito de vencer este jogo. É verdade que o Portimonense na segunda aparte acreditou e nós perdemos taticamente. Quando começou a segunda parte, o Portimonense mudou alguns jogadores e tivemos dificuldades em parar a posse de bola do Portimonense. Depois ficámos nervosos e não conseguimos sair. Agora não vamos desvirtuar o que foi o jogo. Podíamos ter ganho fácil, não ganhamos, mas a vitória não deixa de ser merecida.

[Entrada de Pedrinho para o lugar de Waldschmidt]

- Estive na dúvida se metia o Luca ou o Pedrinho. O Darwin não treinou durante a semana. O Grimaldo já sabia que o tinha de o tirar do jogo até ele aguentar. O Luca, olhei para a primeira parte da equipa e achei que o Luca devia ter jogado mais. O grande jogador na primeira parte foi o Rafa. O Pedrinho é muito forte no primeiro passe, como estava fresco, achei que podia ajudar a equipa, mas não ajudou. No corredor central não conseguimos bloquear a movimentação do segundo avançado que o Portimonense na primeira parte não tinha. Foi por isso que troquei o Luca pelo Pedrinho. Não foi por causa do Pedrinho que tivemos de defender mais. Não podemos ficar intranquilos quando o adversário nos encosta às cordas.