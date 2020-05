Com 18 anos cumpridos em janeiro, Rafael Brito alinhou esta temporada pelo juniores, pelos sub-23 e pela equipa B do Benfica.

O jovem médio defensivo foi um dos jogadores que Bruno Lage chamou para concluírem a época integrados na equipa principal das águias e recordou o momento em que soube que ia ser «promovido».

«Até estava a falar sobre esse assunto quando soube que ia ser chamado à equipa principal. Tínhamos recebido a mensagem de que a equipa B não ia voltar aos trabalhos. E eu pensava: 'Agora só há uma opção, a equipa A ou vou ficar em casa. Lembro-me que estava a tomar um café com os meus quando quando me ligaram a dizer que eu ia treinar e fiquei muito feliz. Foi dos dias mais felizes da minha vida. Era algo que ambicionava há muito tempo», disse em declarações à BTV, sem disfarçar o orgulho sentido.

Apesar da confiança demonstrada, Rafael Brito abordou com cautela a possibilidade de vir a ser lançado por Lage ainda esta época. «Aqui é alto rendimento e já estamos na fase final do campeonato. Não podemos pensar que vimos para aqui e vamos ter oportunidades a torto e a direito. Além disso, os jogadores da posição seis que existem aqui são de grande qualidade» apontou, referindo estar a procurar aprender o máximo possível para que um dia concretize os sonhos que tem em mente. Ser campeão pelo Benfica para poder ir celebrar no Marquês de Pombale e atuar na Liga dos Campeões.