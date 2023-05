Sérgio Conceição, no rescaldo da temporada, disse que continuava convencido de que o FC Porto era a melhor equipa da liga portuguesa. Roger Schmidt, em conversa com os jornalistas, abordou a questão do mérito do título e também falou da renovação do contrato a meio da temporada.

«É a opinião dele, respeito. Na minha opinião, não vi todos os jogos do FC Porto, mas vi o Benfica a jogar e acho que jogámos muito bem. Na conferência antes do jogo com o Santa Clara dei a minha opinião. Uma equipa que depois de 34 jogos, acaba com mais pontos, marca mais golos e concede menos golos, acredito que merece ser campeão. Que está nessa posição é o Benfica», comentou.

O treinador alemão chegou a dizer que só renovava contratos depois de ganhar títulos, mas a verdade é que renovou a meio da época, quando o título era ainda uma miragem, até 2026.

«Disse isso em relação à extensão do contrato, disse que primeiro tinha de provar que era bom suficiente para estar aqui. Quando estás num clube como o Benfica, o treinador tem de perceber a responsabilidade que tem, tem de alcançar objetivos e tem de conquistar títulos. Depois, a convicção do clube foi que fazia sentido prolongar o contrato. Vi essa confiança da parte do clube teve em mim, foi uma grande honra fazer parte do Benfica e renovar ainda no decorrer da primeira temporada. Estava à espera de, primeiro, conquistar o título, mas foi um bocadinho diferente», explicou.