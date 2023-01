O Benfica já garantiu dois reforços nesta janela de transferências: Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup. Na véspera do dérbi com o Sporting, Roger Schmidt analisou os dois atletas recém-contratados e definiu-os como «muito talentosos»,



«Espero que se venham para desenvolver muito bem aqui no Benfica. É um grande passo para ambos, virem de uma liga escandinava para Portugal e para um grande clube como o Benfica. São muito talentosos», começou por dizer.



Embora ambos já estejam inscritos na Liga, o alemão pediu tempo para que estes encontrem a melhor forma física, visto que estiveram sem competir durante quase dois meses.



«Estiveram parados seis semanas. Tinham começado agora a pré-época e não estão na melhor forma fisica. Não fazem parte do plantel nas próximas semanas. Temos de lhes dar tempo para se habituarem aos colegas, à nossa ideia de jogo e para ganharem condição física. É preciso um nível elevado para jogar no Benfica depois de estarem parados seis semanas. Mas já sabíamos disso. A curto prazo não vão ter muito impacto, mas acreditamos nos jogadores para o futuro. Têm muito potencial e vão crescer muito no Benfica», referiu ainda.



Tengstedt e Schjelderup não vão ser, por isso, opção para o dérbi contra o Sporting, deste domingo (18h00).