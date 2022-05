Depois de ter iniciado funções como treinador do Benfica, Roger Schdmit abordou o desafio que tem pela frente no Benfica, lembrando que o clube não conquista qualquer título desde 2019.



«O Benfica é o maior clube de Portugal. Estão habituados a ganhar títulos, mas não ganharam nada nos últimos três anos. Agora estão prontos a tentar algo novo com um treinador estrangeiro. Vou tentar levar o Benfica de volta aos êxitos do passado à minha maneira», disse em entrevista ao jornal «Westfalen-Blatt».



O germânico assumiu, de resto, alguma surpresa por lhe ter sido oferecida a possibilidade de treinar as águias.



«Nunca pensei que fosse possível ter a oportunidade de treinar um clube como o Benfica. Não há muito mais que seja possível», assumiu, antes de acrescentar: «Quando fui contactado pelo Benfica há algumas semanas, tudo foi logo muito claro: 'Quero fazer isso'.»



Schmidt revelou que «nos últimos anos houve sempre a possibilidade de voltar à Bundesliga», mas frisou a preferência por trabalhar no estrangeiro nesta fase da carreira.



«É super empolgante conhecer os países, as ligas e a cultura de futebol. E se depois tens uma oferta para treinar um clube como o Benfica... Para mim é uma aventura maior do que a Bundesliga», atirou.



Questionado acerca da forma como vive o jogo, o treinador de 55 anos lembrou que o futebol é imprevisível.



«Posso controlar melhor as minhas emoções, mas o futebol é algo que acontece no momento. Tenho de tomar as decisões no 'aqui e agora'», concluiu.



Schmidt chega a Portugal depois de passagens por Preussen Munster, Paderborn, Salzburgo, Bayer Leverkusen, Beijing Guoan e PSV.