Paulo Bernardo teve, diante do Moreirense, a estreia a titular pela equipa principal do Benfica.

O jovem médio foi opção para o lado direito do meio-campo, apesar de estar mais habituado a jogar como médio-centro, posição para a qual foi trabalhado na formação e na equipa B dos encarnados.

Na antevisão ao duelo com o Arouca, Nélson Veríssimo falou sobre esta nova posição de Paulo Bernardo, preferindo olhar essencialmente para aquilo que serve melhor os interesses coletivo do que propriamente do jogador.

«Relativamente ao Paulo Bernardo, é mais um jogador que está no plantel e temos de ter uma visão não apenas relativamente às características do Paulo Bernardo, mas de todos os jogadores e tendo em linha de conta essas características formar o melhor onze que vá ao encontro da estratégia e das dinâmicas da equipa. No nosso 4x3x3 que utilizávamos na equipa B, ele jogava num posicionamento mais interior, agora em 4x4x2 joga mais no corredor, mas isso é também em função das características dos jogadores e tirar o melhor partido dessas características em função do rendimento coletivo», limitou-se a dizer.

Paulo Bernardo cumpriu 73 minutos no jogo com o Moreirense e na Luz foi bem audível o descontentamento dos adeptos quando o treinador optou por retirá-lo da partida.