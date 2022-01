O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, afirmou este sábado que a derrota do Sporting nos Açores não é «incentivo extra» e que o que muda é, em caso de resultado positivo ante o Paços de Ferreira, no domingo, é o encurtar de distâncias para os leões.

«Não há incentivo extra, o nosso incentivo é lutar pela vitória e conquistar os três pontos. O que mudou relativamente ao resultado do Sporting é que podemos encurtar distâncias em função do resultado de amanhã. Agora, a exigência e responsabilidade continuam na mesma: em todos os jogos até final da Liga, não temos margem para errar e cada jogo é para lutar pelos três pontos, independentemente do que possa acontecer à frente. Obviamente que o objetivo passa por encurtar distâncias para os dois da frente», afirmou Veríssimo, já depois de ter garantido que as notícias recentes em torno de negócios e da justiça, com o Benfica pelo meio, não colocam pressão. Diz, sim, que a pressão é vencer em campo.

«Eu vou ser sincero e claro, a minha preocupação é a equipa e, neste caso, o próximo jogo, com o Paços. Tudo o resto, e estou a ser o mais sincero possível, tento abstrair-me. A pressão é de acordo com a exigência deste clube. Sabemos que temos uma diferença pontual para os dois mais à frente e, ganhando amanhã, podemos encurtar para um deles. Agora, a pressão é ter de ganhar, é lutar em todos os jogos pela vitória», referiu.

O Benfica, terceiro classificado com 37 pontos, está a sete de Sporting (que tem mais um jogo) e de FC Porto. Leões e dragões têm 44, sendo que os azuis e brancos podem isolar-se na liderança se pontuarem este sábado ante o Estoril.

O Benfica-Paços de Ferreira, da 17.ª jornada da I Liga, joga-se a partir das 18 horas de domingo, no Estádio da Luz. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.