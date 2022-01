O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, afirmou este sábado que a intenção, para ter «mais competitividade» no plantel dos encarnados, é ter um elenco mais curto.

Na antevisão ao duelo da 17.ª jornada da I Liga, ante o Paços de Ferreira, o sucessor de Jorge Jesus assegurou que mantém confiança em todos os jogadores que compõem o plantel neste momento, mas também admite que o plantel não está fechado. Aliás, diz mesmo que nenhum treinador pode garantir isso, com o mercado de janeiro aberto.

«Estamos no mercado de janeiro e não há treinador que possa dizer que o plantel está fechado, em função de oportunidades de negócio e também de propostas que os clubes possam ter. Obviamente que estas conversas com o presidente, já na equipa B aconteciam, no que é a avaliação do plantel, tanto na equipa B como na equipa A. É sempre uma situação em aberto. O que entendemos e é um bocadinho a nossa ideia é que, em função do que queremos em termos de dar mais competitividade do plantel, é ter um plantel mais curto. Obviamente que isso não significa que não haja confiança em todos. Agora, a um plantel mais curto, poderá acrescer ainda mais competitividade ao plantel que existe», referiu.

O Benfica-Paços de Ferreira joga-se a partir das 18 horas de domingo, no Estádio da Luz.