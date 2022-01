O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, assegurou que não deixa o Benfica de fora da luta pelo título na I Liga nesta altura, mesmo com dragões e o Sporting com mais sete pontos do que os encarnados.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, da 17.ª jornada da I Liga, Conceição garantiu que não faz «bluff» sobre essa situação, até porque há uma segunda volta inteira por disputar, mais a última jornada da primeira volta da prova.

«Acho que as equipas que estão na frente acabam por ser mais candidatas, até porque têm mais pontos do que as equipas atrás, mas estamos a um jogo de acabar a primeira volta. Há uma segunda volta para fazer. Estamos a falar de clubes habituados a pressão, dificuldades, têm grandíssimos profissionais. Não excluo o Benfica, de maneira nenhuma. Sabem o que aconteceu em dois anos diferentes. Daquilo que foi, se calhar, pensar que as coisas estavam feitas. Há uma volta completa, mais o jogo de amanhã para justificar, em maio, estamos no lugar que queremos», apontou.

FC Porto e Sporting ocupam os dois primeiros lugares da I Liga à partida para esta jornada, ambos com 44 pontos, sendo que os dragões lideram pela melhor diferença de golos. O Benfica é terceiro, com 37 pontos.

O Estoril-FC Porto joga-se às 18 horas deste sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.