O Benfica não tem um historial propriamente brilhante na Supertaça, muito menos frente ao FC Porto, mas Otamendi garante que as águias estão a encarar o clássico de quarta-feira «da melhor forma possível».

Em entrevista ao site da Federação Portuguesa de Futebol, o capitão da equipa orientada por Roger Schmidt confessou ainda que a pré-época foi intensa.

«Como encaramos a Supertaça? Da melhor forma possível. A pré-temporada foi intensa, como é normal nestas fases, importante para recuperarmos os índices físicos e para assimilarmos as ideias do treinador. Encaramos esta final com rigor e seriedade, como sempre fazemos em todos os jogos que disputamos. Esse é sempre o pensamento no Benfica», afirmou.

Otamendi não tem dúvidas de que os encarnados estão preparados para a nova temporada: «Estamos com cinco semanas de trabalho de intenso, já conhecemos o que o mister Roger Schmidt pretende e os novos jogadores estão a integrar-se muito bem. Queremos ser campeões nacionais, mas sabemos, como sempre, que vai ser uma época muito competitiva e que teremos pela frente adversários com muita qualidade.»

«O Benfica volta a disputar a Supertaça por mérito próprio, fruto da conquista do título de campeão nacional. Respeitamos o nosso adversário, mas queremos conquistar mais este troféu», referiu ainda.

O Benfica, recorde-se, defronta o FC Porto esta quarta-feira, em Aveiro, num jogo a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira. O encontro tem início agendado para as 20h45.