Declarações do defesa do Benfica, André Almeida, na flash interview da TVI, após a derrota com o PAOK, por 2-0, em jogo da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões:

[O que aconteceu da primeira para a segunda parte?] «Penso que não houve grande quebra, mas a partir do golo é normal que a ansiedade dificulte o jogo. Na primeira parte dominámos por completo, relembro-me apenas de uma chegada à nossa baliza do PAOK. Na segunda parte entrámos novamente por cima, mas depois do golo sofrido arriscámos mais. O único momento do jogo em que não fomos superiores foram os golos.

[A desilusão é grande?] Sim, dói, o Benfica quer estar entre os melhores. É um objetivo que fica pelo caminho.

[Golo de Zivkovic?] Não fico feliz por ele, mas desejo-lhe toda a melhor sorte do mundo. Claro que preferia que não tivesse sido contra o Benfica, mas é como disse, agora é olhar para o jogo com o Famalicão.»