Petar Musa foi castigado com um jogo de suspensão na sequência do cartão vermelho direto que recebeu na ronda inaugural da Liga, na derrota do Benfica em casa do Boavista.

«Entrou em tackle sobre um adversário com força excessiva, pondo em causa a integridade física do mesmo», escreveu o árbitro António Nobre no relatório, segundo o mapa de castigos divulgado esta sexta-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Musa, refira-se, vai falhar a receção do Benfica ao Estrela da Amadora, marcada para este sábado (20h30).