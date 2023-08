Na antevisão ao jogo com o Estrela da Amadora, a contar para a segunda jornada da Liga, o treinador do Benfica, Roger Schmidt, salientou que os encarnados vão jogar pela primeira vez no Estádio da Luz nesta época e deixou elogios aos tricolores.

«Estamos muito felizes por voltar a jogar no nosso estádio depois de muito tempo. É um grande dia para nós, é o primeiro jogo em casa e queremos ter um bom jogo e ganhar. Sabemos que não é fácil jogar contra uma equipa recém-promovida, tiveram uma grande época no ano passado, merecem estar de regresso à Liga após alguns anos. Estão muito motivados e ainda em euforia com a promoção, sabemos que é uma equipa muito disciplinada taticamente, todos os jogadores trabalham para a equipa. É algo que enfrentámos na última época muitas vezes e temos de estar preparados para tal. Queremos mostrar a nossa qualidade e ganhar o jogo», afirmou o treinador alemão em conferência de imprensa.

A iniciar a segunda temporada em Portugal, Schmidt esclareceu que não vai abdicar dos princípios de futebol ofensivo, mas reconheceu que há espaço para um plano B no Benfica.

«Precisamos sempre de soluções diferentes, já mostrámos na época passada que podemos ajustar o nosso comportamento dependendo da forma como joga o adversário. Mas há uma coisa que vai ser sempre igual: jogarmos um futebol ativo, ofensivo, com intensidade e a tentar ir em busca do golo. Isso nunca vai mudar. Na última época, também mostrámos que conseguimos ser compactos defensivamente e sermos dominantes na defesa, mesmo a jogar um futebol de ataque», frisou.

