Gonçalo Guedes ainda pode ser reforço do Benfica neste mercado, confirmou Roger Schmidt.

O técnico dos encarnados assumiu que a situação do internacional português ainda está em aberto, mas gostava de voltar a contar com o avançado no plantel.

«Gonçalo [Guedes] ainda é um problema em aberto. Não sei o que aconteceu. Foi um jogador muito importante para nós e teve azar com as lesões. Se houvesse a oportunidade de o voltar a ter esta época, seria bom, porque é um jogador de topo. Ainda está lesionado, vamos ver se há oportunidade para tê-lo. É muito bem-vindo, porque gosto muito dele como jogador e como pessoa», disse o germânico na antevisão ao Benfica-Estrela da Amadora.

Guedes regressou à Luz no último mercado de inverno, por empréstimo do Wolverhampton e somou 15 jogos, nos quais marcou um golo e anotou uma assistência. O avançado de 26 anos recupera de lesão nos «lobos».