No dia em que o Benfica formalizou o fim da ligação de Pizzi ao clube, o médio de 32 anos deixou uma mensagem nas redes sociais dirigida ao agora antigo clube.

«A todos os meus colegas de equipa, staff, direção, adeptos, simpatizantes e sócios do Sport Lisboa e Benfica, chegou a hora da despedida. Cheguei a este enorme clube muito jovem e todos juntos construímos uma linda história. Uma história verdadeira - com altos e baixos, vitórias e derrotas mas sempre com muito esforço, dedicação, seriedade e luta pelos interesses superiores do Sport Lisboa e Benfica. Tenho muito orgulho em ter escrito uma parte da história deste grande clube e de ter conhecido pessoas maravilhosas ao longo de todo este trajecto. Não as individualizo pois poderia ser injusto com algumas delas», começou por escrever.

Pizzi, que em oito épocas contribuiu para dez títulos e participou em 360 jogos pontuados por 94 golos e 92 assistências, desejou ainda sucesso ao Benfica para o futuro. «Que este ano atinjam os objetivos desportivos e todos juntos neste clube continuem a remar juntos - como sempre foi desde que cheguei. Obrigado por tudo Sport Lisboa e Benfica.»

O internacional português, que vai jogar no Al Wahda, assina a mensagem da seguinte forma: «Eu amo o Benfica. De um eterno benfiquista - Pizzi»