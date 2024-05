Muito discreto perante os microfones, mas também nas redes sociais, Rafa Silva não fez qualquer publicação a assinalar a despedida do Estádio da Luz com a camisola do Benfica. Ainda assim, houve vários colegas e até antigos companheiros que prestaram uma pequena homenagem ao camisola 27 dos encarnados.

Já depois da goleada sobre o Arouca (5-0), para a qual Rafa contribuiu com dois golos e uma assistência, os jogadores do plantel deixaram mensagem nas redes sociais: «Obrigado por tudo, Rafa», escreveu João Mário, um dos capitães de equipa, na descrição de uma fotografia com o colega.

Já João Neves destacou que «foi um prazer» jogar com Rafa, enquanto Tiago Gouveia assumiu que «um obrigado não chega».

António Silva também deixou um «obrigado» ao antigo internacional português, assim como Florentino Luís, ao passo que o ucraniano Anatoliy Trubin considerou que o avançado fez um «ótimo último jogo em casa».

Quanto a antigos companheiros, Pizzi (ainda) não se manifestou – apesar de Rafa ter igualado os 94 golos pelo Benfica e festejado como o médio – mas Chiquinho deixou uma sentida mensagem: «És muito grande, o resto é história! Sê feliz sempre, meu Rafael».

Outro dos ex-Benfica que assinalou o momento foi Toto Salvio. No vídeo partilhado pelos encarnados com o bis de Rafa, o argentino comentou: «Que jogador! Grande».