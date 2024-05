Na despedida do Estádio da Luz, Rafa Silva teve uma exibição de mão-cheia e é a grande figura da 33.ª jornada da Liga, tendo em conta a nota atribuída pelos jornalistas do Maisfutebol e a avaliação do SofaScore.

O avançado do Benfica anotou dois golos e uma assistência na goleada sobre o Arouca (5-0) e mereceu a nota máxima (cinco) do Maisfutebol, além de uma pontuação de 9.2 em 10 para o SofaScore.

A equipa mais representada no onze da jornada é o Vizela. Já despromovidos, os minhotos golearam o Estrela da Amadora (4-0), com várias exibições de alto nível, como as de Matheus Pereira, Samu e Soro, que entraram para a equipa ideal.

Sp. Braga e FC Porto têm dois jogadores neste onze, enquanto Benfica, Estoril, Portimonense e Rio Ave têm um cada.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.