O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Maccabi Haifa (6-1), em jogo da sexta e última jornada do grupo H da Liga dos Campeões:

«Para ser honesto, não estava a pensar nisso. Claro que acreditávamos nas nossas hipóteses de ficarmos em primeiro, tínhamos esperança que a Juventus pudesse ganhar ou empatar com o PSG, para ficarmos com mais pontos. Os jogadores sabiam da situação e na segunda parte, quando marcámos o terceiro e o quarto golos, sabíamos que a vitória estava praticamente garantida e que tínhamos hipótese, talvez com mais dois golos, de passarmos para primeiro com a diferença de golos. Os jogadores mostraram uma grande mentalidade e um grande espírito. Foram muito eficazes e conseguiram. Quando se é capaz de fazer estes seis jogos na fase de grupos da Liga dos Campeões, o primeiro lugar é merecido.

[Sobre os momentos antes da festa e qual a importância acabar em primeiro] Acho que é bastante claro que quando se é primeiro há várias vantagens. Defrontas as equipas que terminaram em segundo lugar os respetivos grupos e jogas a segunda mão em casa. Por isso é que é importante. E também pela reputação do clube, terminar este grupo na primeira posição é muito bom para os jogadores, mas especialmente para o clube. É um grande feito e agora temos de focar-nos nas outras competições, a Liga dos Campeões agora só volta em fevereiro.»

Depois do quinto golo, toda a gente começou a dizer que talvez mais um golo fosse suficiente para chegar à primeira posição. Claro que tentámos o nosso melhor, passámos a mensagem aos jogadores e o João Mário assumiu a responsabilidade do último remate.

Acho que o Maccabi não teve um dia bom hoje, mas ainda assim tenho muito respeito pelo que fizeram neste grupo, foi difícil jogar contra eles para todas as equipas. gostei do estilo de jogo deles, foram sempre bravos, nunca se esconderam nos jogos, mesmo a jogar fora. Podem estar orgulhosos da forma como jogaram.»