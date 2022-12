Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa após a derrota na visita ao Sporting de Braga, por 3-0, o primeiro desaire dos encarnados na época:

«Não é para esquecer, é para aceitar que faz parte do futebol. Se queres ganhar algo, tens de mostrar boa atitude. Não é uma vergonha perder com o Sp. Braga, uma boa equipa. Mas podíamos ter ganho se jogássemos melhor. Hoje, foi a nossa primeira derrota, agora podemos apreciar o que fizemos antes. Temos de analisar, falar sobre este jogo e mostrar um jogo diferente na sexta-feira com o Portimonense. Temos a chance de dar a volta e é algo que temos de fazer.

[Derrota vai causar danos à equipa?]

O importante é a nossa reação. Podes perder jogos, é parte do futebol, mas temos um espírito muito bom na equipa, jogámos jogos difíceis nos últimos meses e nunca perdemos. Foi a primeira vez que não merecemos mais do que a derrota. Nos outros, empate ou vitória, merecemos o resultado, hoje não fomos suficientemente bons para vencer ou empatar. Foi um resultado justo, mas não vai causar muito dano porque vamos ter uma boa reação.»