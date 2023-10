O Benfica entra em campo esta noite no Giuseppe Meazza, mas Rui Costa não encara o jogo como uma vingança frente ao Inter, que afastou os encarnados nos quartos de final da Liga dos Campeões na época passada.

«Não é uma desforra. No ano passámos até aos quartos de final, o Inter chegou até à final e até podia ter vencido. É um jogo de Champions, completamente diferente. Já passaram cinco meses. É um jogo da fase de grupos, é diferente. Perdemos o primeiro jogo, temos de fazer um bom resultado cá», afirmou Rui Costa esta tarde em Milão, em declarações à SportTV, à margem de um almoço com a direção do Inter.

O presidente do Benfica lamentou a ausência de adeptos encarnados devido a um castigo da UEFA, após o lançamento de tochas precisamente na eliminatória frente ao Inter, na época passada:

«Espero uma grande atmosfera, contra uma grande equipa. Estamos sempre confiantes. Para um clube que vive para os adeptos, é sempre uma contrariedade grande [a sua ausência]. Infelizmente, vamos ter de jogar hoje assim, mas vamos jogar por eles também.»

Sobre o facto de o Benfica nunca ter vencido o Inter, Rui Costa não valorizou o histórico de confrontos e salientou a vontade dos encarnados para vencer esta noite.

«É verdade que nunca se ganhou ao Inter, mas onde o Benfica entra em campo, entra com ambição de poder vencer. Não vamos olhar para o historial, mas sim para o jogo de hoje», afirmou, acrescentando ao ser confrontado pelo seu passado como jogador do rival Milan: «Quando venho a Itália como o Benfica são sempre jogos especiais. Foram 12 anos aqui. Na altura, joguei no rival desta cidade. Não encaro assim hoje o jogo, com um sentimento de vingança ou rivalidade, mas, evidentemente, sou da Fiorentina e do Milan.»