Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória sobre o Portimonense, em jogo da 15.ª jornada da Liga.

«Estou muito contente. Jogámos muito concentrados, criámos muitas oportunidades, e não concedemos nenhuma ao nosso adversário. Podíamos ter marcado muito mais golos. Até no penálti. Mas às vezes o futebol é assim e o segrede é manter o foco e impedir o rival de nos incomodar. No geral, a atitude foi muito boa. Os jogadores já tinham mostrado uma reação muito boa durante a semana e continuaram hoje no campo, por isso estou muito contente.

[sobre a exibição de Chiquinho, no lugar de Enzo]

Fiquei contente com todos os jogadores. Todos mostraram boa atitude. Quando jogamos de forma coletiva, torna-se mais fácil os jogadores sobressaírem em termos individuais. O Chiquinho e o Florentino estiveram bem no corredor central, tanto em posse, como em termos defensivos. O Fredrik esteve bem como terceiro homem da frente. E o João Neves mostrou hoje também que está pronto. Já tinha mostrado em treino que é um grande jogador, e no jogo mostrou enorme personalidade, numa partida com o nosso estádio cheio.