No meio de milhares de adeptos do Benfica na festa do Marquês esteve um bem especial: Tiago Gouveia.

O internacional sub-21 que até começou a época no plantel às ordens de Roger Schmidt foi depois emprestado ao Estoril, mas não quis deixar de celebrar o título daquele que nunca escondeu ser o clube do coração.

Fê-lo, conforme já se disse, misturado com milhares de adeptos, equipado a rigor com camisola do Benfica e cachecol do 34.º título.

O extremo de 21 anos falou à Sport TV e explicou a presença na festa.

«Hoje não sou jogador, sou simplesmente mais um adepto a vibrar pelo Benfica. O que é importante é ganhar o 38, e ir buscar o 39 no próximo ano», começou por dizer, prometendo trabalhar para conseguir um lugar no plantel das águias na próxima época.

«É difícil jogar noutro clube em Portugal sendo do Benfica, como eu sou. Mas consegui gerir a situação. Honrei o Estoril até ao fim e estou focado na próxima época. Vou dar o meu máximo [para ficar no plantel das águias]», acrescentou o jogador que marcou cinco golos e fez seis assistências em 30 jogos pelo Estoril.