Álvaro Pacheco insistiu este sábado, no lançamento do jogo de domingo, que a equipa do Benfica não o preocupa em demasiado: o treinador do V. Guimarães preocupa-se, sim, com o André Silva, com o Jota, com Tiago Silva e com todos os outros jogadores da sua equipa.

«O Benfica está num bom momento, mas o Vitória Guimarães também está a crescer, está a saber lidar melhor com as dificuldades que o adversário nos vai colocando e não tenho dúvidas que vai ser um grande jogo, muito intenso, com duas equipas a querer ganhar», referiu.

«Vai ser um jogo entre duas equipas com espírito de campeão. O foco e a determinação vão ser determinantes, os pequenos pormenores, o posicionamento, o timing, vão fazer a diferença.»

Álvaro Pacheco admite que o V. Guimarães vai passar por momentos de dificuldade, mas garante que o Benfica também. Quem souber lidar melhor com esses momentos, fica mais perto de ganhar.

«Jogando no nosso estádio, perante os nossos adeptos, vamos querer dar continuidade à bola fase que estamos a viver. Nós temos de ser nós e levar o jogo para onde queremos», garantiu.

«Durante os noventa minutos não vamos ser sempre dominantes, mas temos de estar confortáveis com bola, ter um bom posicionamento com bola e tentar levar o jogo para as zonas onde nos sentimos mais confortáveis e onde sentimos que podemos ser mais fortes. Temos de ser Vitória e fazer tudo para chegar ao nosso objetivo, que passa por atingir os 42 pontos e podemos atingir os 42 pontos amanhã.»