A ausência de Arthur Cabral é a principal novidade no onze do Benfica para o jogo desta tarde em casa do Vitória de Guimarães, a contar para a 21.ª jornada da Liga.

O avançado brasileiro vem de três encontros seguidos a marcar, mas vai começar no banco: Roger Schmidt opta antes por um ataque móvel, com Di María, Aursnes e João Mário no apoio a Rafa.

SIGA AQUI, AO MINUTO, O VITÓRIA DE GUIMARÃES-BENFICA (20H30).

Na defesa, o técnico das águias dá a titularidade a Bah e a Morato nas alas.

No Vitória, Álvaro Pacheco não faz alterações e opta pela equipa inicial que tem sido utilizado recentemente – com exceção da baliza, onde o lesionado Bruno Varela dá o lugar a Charles.

OS ONZES INICIAIS:

ONZE DO VITÓRIA: Charles, Borevkovic, Jorge Fernandes e Tomás Ribeiro; Bruno Gaspar, Händel, Tiago Silva e Ricardo Mangas; Jota Silva, André Silva e Nuno Santos.

ONZE DO BENFICA: Trubin, Bah, António Silva, Otamendi e Morato; João Neves e Kökcü; Di María, Aursnes e João Mário; Rafa.

Suplentes do Vitória: Rafa, Miguel Maga, Manu, João Mendes, André André, Zé Carlos, Kaio César, Afonso e Nélson Oliveira.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Álvaro Carreras, Neres, Arthur Cabral, Tengstedt, Marcos Leonardo, Tomás Araújo, Tiago Gouveia e Florentino.