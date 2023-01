Campeão nacional em 2001 pelo Boavista, o brasileiro Elpídio Silva visitou esta terça-feira o Estádio do Bessa e destacou a evolução recente dos axadrezados.

«As instalações, o campo de treinos, o ginásio, a zona dos balneários, o refeitório para os atletas… É tudo do melhor. Nota-se que há um grande trabalho e união entre todos e não tenho dúvidas de que o Boavista está no caminho certo e a crescer. Eu, como adepto, gostava de ver o clube regressar aos grandes palcos e sei que o presidente [Vítor Murta] está a criar as condições para que isso possa ser uma realidade lá mais para a frente», afirmou o ex-avançado, de 47 anos, através dos órgãos de comunicação do emblema boavisteiro.

Durante a manhã, Elpídio Silva presenciou, no complexo contíguo ao Estádio do Bessa, o treino da equipa, que prepara a receção ao Gil Vicente, e agradeceu a «receção calorosa».

«Senti um grande ambiente entre os jogadores e percebe-se que há uma grande união entre todos. Foi um grande treino, sempre com muita intensidade e qualidade, à imagem do Boavista. Depois daquilo que vi no treino, estou ainda mais confiante para o encontro de domingo», vincou, tendo presença confirmada para o encontro de domingo.

O «pistoleiro», como era apelidado devido à forma como celebrava cada golo, reencontrou o treinador Petit e o adjunto Jorge Couto, outras figuras do título vencido em 2000/01, que fixou «um marco incrível na história de todos».

«Digo sempre o mesmo a todos: para mim, não houve outro clube como o Boavista, onde me senti mais realizado profissionalmente. Estive em outras equipas, como Sporting de Braga [1998-2000], Sporting [2003-2005] ou Vitória de Guimarães [2004/05], mas devo a minha vida ao Boavista e jamais esquecerei isso», frisou, assumindo sentir-se «em casa».

Em três «anos maravilhosos» (2000-2003), Elpídio Silva realizou 108 jogos e marcou 40 golos, sendo ainda o máximo goleador do clube nas competições europeias, com 11 tentos.