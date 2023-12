O Boavista continua a preparar a deslocação ao terreno do Gil Vicente, apesar da situação dos salários em atraso que se verifica no clube.

Esta manhã, os jogadores treinaram no relvado secundário do Estádio do Bessa, após uma sessão no ginásio.

Na terça-feira, recorde-se, a Liga informou que os axadrezados são um dos três clubes que estão em falta na documentação do cumprimento salarial relativo aos meses de setembro, outubro e novembro, tendo um prazo de 15 dias para apresentar o respetivo comprovativo.

Apesar disso, o plantel agora orientado por Jorge Couto e Ricardo Paiva, depois da saída de Petit, continua a preparar o jogo com o Gil Vicente.

O Boavista, refira-se, defronta a equipa de Barcelos no próximo dia 30 de dezembro, a partir das 15h30, em jogo da 15.ª jornada da Liga.