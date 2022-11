Martim Tavares só deve voltar a jogar em 2023.

O Boavista confirmou que o avançado de 18 anos lesionou-se nos ligamentos laterais do tornozelo direito no jogo com o Vizela e que o tempo de recuperação é de «várias semanas», devendo ficar apto apenas no novo ano.

Martim Tavares, que foi lançado por Petit já nesta temporada, soma 11 jogos e dois golos pelos axadrezados. No passado fim de semana, na receção ao Vizela, foi titular pela segunda vez, mas acabou por ser substituído aos 39 minutos.