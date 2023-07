A Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada pela sociedade "Joga Bonito", de Gérard López, sobre 49,22 por cento da SAD do Boavista permitiu que o empresário ficasse com dois terços da sociedade.

Num comunicado publicado esta segunda-feira, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) informou que López investiu em 591.111 ações de categoria B, os quais valem 16,89 por cento do capital.

Com esta OPA lançada sobre 1.722.700 ações, as quais tinham um valor nominal de cinco euros e que significam 49,22 por cento da SAD dos axadrezados, o grupo do empresário hispano-luxemburguês consegue assim reforçar a sua participação.

Refira-se que Gerard López entrou na SAD do Boavista em outubro de 2020, depois da aprovação dos sócios.