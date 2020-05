O Boavista prevê voltar aos treinos na próxima segunda-feira com vista ao retorno da I Liga de futebol no fim de maio e o presidente dos axadrezados, Vitor Murta, reafirmou, este sábado a vontade do emblema portuense em regressar à competição.

«Tudo aponta para que o futebol regresse no final deste mês. Estávamos todos ansiosos por este momento. Temos uma vontade inequívoca de voltar à competição, esse é o nosso desejo, é a nossa ambição», escreveu o dirigente, numa carta aos associados, publicada no sítio do clube.

«Não queremos pôr em causa o nosso futuro de eternidade por um mês de euforia», apontou Vitor Murta, aludindo à necessidade de cumprir as normas sanitárias contra a covid-19. «Não podemos dar passos atrás, pois há muita coisa em jogo: vidas, empregos, crescimento económico, sucesso do nosso tecido empresarial, sobrevivência das nossas instituições, frisou.

Na quinta-feira, o Governo aprovou o regresso do futebol na I Liga para o final de maio.