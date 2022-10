Karim Benzema é o vencedor da Bola de Ouro 2022.



O internacional francês conquistou a Liga dos Campeões, a Liga espanhola, a Supertaça europeia e a Supertaça espanhola no ano anterior pelo Real Madrid, além da Liga das Nações ao serviço de França. Acabou, por isso, por conseguir receber a distinção pela primeira vez na carreira, acabando à frente de Sadio Mané, Kevin De Bruyne e Lewandowski.



24 anos depois da coroação de Zinédine Zidane, Benzema recebeu precisamente das mãos do ex-futebolista a Bola de Ouro. O capitão merengue tornou-se no quinto gaulês da história a receber o troféu depois de Raymond Kopa, Michel Platini e Jean-Pierre Papin, além de Zizou.



Benzema sucede assim a Lionel Messi, vencedor no ano passado.



No que respeita ao futebol feminino, Alexia Putellas fez história ao vencer a Bola de Ouro pelo segundo ano consecutivo, ficando à frente das inglesas Beth Mead e de Sam Kerr.



A classificação final da Bola de Ouro:

1.º Karim Benzema (Real Madrid/França)

2.º Sadio Mané (Bayern/Liverpool/Senegal)

3.º Kevin De Bruyne (Man. City/Bélgica)

4.º Robert Lewandowski (Barça/Bayern/Polónia)

5.º Salah (Liverpool/Egito)

6.º Mbappé (PSG/França)

7.º Courtois (Real Madrid/Bélgica)

8.º Vinícius Júnior (Real Madrid/Brasil)

9.º Luka Modric (Real Madrid/Croácia)

10.º Haaland (B. Dortmund/Man. City/Noruega)

11.º Son (Tottenham/Coreia do Sul)

12.º Mahrez (Man. City/Argélia)

13.º Haller (B. Dortmund/Ajax/Costa do Marfim)

14.º Rafael Leão (AC Milan/Portugal)

15.º Fabinho (Liverpool/Brasil)

16.º Van Dijk (Liverpool/Países Baixos)

17.º Luis Díaz (Liverpool/Colômbia), Casemiro (Man. United/Real Madrid/Brasil) e Vlahovic (Juventus/Sérvia)

20.º Cristiano Ronaldo (Man. United/Portugal)

21.º Harry Kane (Tottenham/Inglaterra)

22.º Bernardo Silva (Man. City/Portugal), Phil Foden (Man. City/Inglaterra) e Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Inglaterra)

25.º Nkunku (Leipzig/França), João Cancelo (Man. City/Portugal), Kimmich (Bayer/Alemanha), Rudiger (Chelsea/Real Madrid/Alemanha) e Mike Maignan (AC Milan/França)