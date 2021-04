Cobiçado por grandes clubes europeus, Erling Braut Haaland continua a ser, pelo menos para já, jogador do Borussia Dortmund. E o emblema alemão, como vem referindo há algum tempo, não tem vontade nenhuma de ficar sem o prodígio norueguês.

Isso mesmo frisou o CEO do Dortmund, Hans-Joachim Watzke, numa entrevista à BBC em que revelou ainda que o clube germânico não tem necessidade de vender jogadores, mesmo perante a pandemia de covid-19.

«Quando a covid-19 atacou, não tínhamos nenhuma dívida. Nem um euro. Por causa disso, estamos confortáveis. Não temos de vender jogadores. Isso é importante, começou por dizer.

«Os clubes ricos do mundo têm de saber que quando quiserem um jogador do Dortmund, há duas possibilidades: a primeira é eu dizer-lhes que não têm qualquer hipótese. Noutros casos, eu direi que o jogador em questão tem um preço. E é esse preço que importa», prosseguiu.

Depois, o dirigente lembrou o exemplo de Jadon Sancho para falar sobre Haaland: «Estou cansado disso [rumores sobre Haaland]. No verão passado, toda a gente em Inglaterra e na Europa dizia que o Sancho ia jogar no Manchester United ou noutro clube qualquer. Mas ele continua connosco. Agora toda a gente escreve: ‘Erling Haaland vai jogar no Real Madrid ou no Barcelona na próxima temporada’.»

«A única maneira é ver onde é que ele vai estar a jogar depois do dia 1 de setembro [fecho do mercado de verão]. Mas eu acho que sei onde é que ele vai jogar. É tudo o que tenho a dizer», atirou.