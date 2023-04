O Botafogo somou a segunda vitória em dois jogos no Brasileirão na última noite, ao ganhar em casa do Bahia, por 2-1.

A equipa orientada por Luís Castro adiantou-se no marcador em cima da meia-hora, por Junior Santos, assistido por Tiquinho Soares.

Ainda na primeira parte, no entanto, a formação da casa, orientada por Renato Paiva, Vítor Jacaré fez o empate. Faltavam três minutos para o intervalo.

Na etapa complementar, a 12 minutos dos 90, Tiquinho Soares voltou a assistir, desta vez Tché Tché, e a formação do Rio de Janeiro fez o 2-1 final.

O Botafogo partilha assim a liderança do Brasileirão com o Fluminense, ambos com seis pontos. O Bahia ainda não pontuou.

O resumo do jogo: