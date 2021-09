A meio da eliminatória das meias-finais da Taça Libertadores, o Palmeiras não teve o resultado mais animador: em casa do Corinthians, a equipa de Abel perdeu por 2-1 e ficou mais longe da liderança do Brasileirão.

No dérbi paulista, Roger Guedes deu vantagem à formação da casa aos 20 minutos, mas Gabriel Menino fez o empate nos descontos do primeiro tempo e deu esperanças ao verdão para a etapa complementar.

Só que Roger Guedes voltou a fazer das suas e bisou a seis minutos dos 90, com um grande golo, oferecendo assim os três pontos ao timão.

Com esta derrota, o Palmeiras está agora a oito pontos do líder Atlético Mineiro – precisamente o adversário na Libertadores –, isto porque o galo empatou em casa do São Paulo. Atrás, em terceiro, está o Flamengo, com menos quatro pontos do que o conjunto de Abel, mas menos três jogos.

A segunda mão da meia-final frente ao galo joga-se na madrugada de quarta-feira, depois de um empate a zeros na primeira partida.

O resumo do jogo: